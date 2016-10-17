Донские дороги назвали одними из самых опасных в стране

Самые безопасные дороги, по мнению аналитиков, оказались в Тюменской области. При населении свыше 3,6 миллиона человек за восемь месяцев на дорогах региона зарегистрировано всего 161 ДТП. Завершает рейтинг Республика Татарстан. Там в январе-августе произошло более 1,8 тысячи автоаварий при численности населения 3,8 миллиона жителей.