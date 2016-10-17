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Донские дороги назвали одними из самых опасных в стране

17 октября 2016, 08:25
На дорогах Ростовской области в январе-августе произошло свыше 1,2 тысячи автоаварий, в которых погибли 142 человека и более 1,5 тысячи человек были ранены, посчитали аналитики общественной организации "За безопасность российских дорог".

В рейтинге регионов по уровню безопасности дорог донской регион оказался на 46-м месте из 53.

Самые безопасные дороги, по мнению аналитиков, оказались в Тюменской области. При населении свыше 3,6 миллиона человек за восемь месяцев на дорогах региона зарегистрировано всего 161 ДТП. Завершает рейтинг Республика Татарстан. Там в январе-августе произошло более 1,8 тысячи автоаварий при численности населения 3,8 миллиона жителей.

"Соседний Краснодарский край занял 34-ю строчку в рейтинге, Ставрополье оказалось на 36-м месте, Воронежская область – на 41-м", - говорится в исследовании.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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