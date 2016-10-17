МВД не подтвердило потерю груза на 30 млн по пути в Ростов

Ни в питерском, ни в ростовском МВД не подтвердили информацию о потерявшихся во время перевозки из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону зубных имплантатах на сумму почти 30 миллионов рублей, сообщили RostovGazeta в пресс-службах обоих ведомств.