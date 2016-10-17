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МВД не подтвердило потерю груза на 30 млн по пути в Ростов

17 октября 2016, 13:49
Ни в питерском, ни в ростовском МВД не подтвердили информацию о потерявшихся во время перевозки из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону зубных имплантатах на сумму почти 30 миллионов рублей, сообщили RostovGazeta в пресс-службах обоих ведомств.

По данным СМИ, со склада в городе Санкт-Петербурге машина выехала еще 11 октября, но груз в город Ростов-на-Дону так и не прибыл. Связи с водителем нет.

"Заявление от потерпевшего к нам не поступало", — отметил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Не поступало оно и в ростовское отделение полиции. "Данная информация пока не подтверждается", — отметили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

Ростовская компания-заказчик "Вестком", по данным Спарк-Интерфакс, числится как ликвидированная.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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