МВД не подтвердило потерю груза на 30 млн по пути в Ростов

По данным СМИ, со склада в городе Санкт-Петербурге машина выехала еще 11 октября, но груз в город Ростов-на-Дону так и не прибыл. Связи с водителем нет.
"Заявление от потерпевшего к нам не поступало", — отметил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Не поступало оно и в ростовское отделение полиции. "Данная информация пока не подтверждается", — отметили в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.
Ростовская компания-заказчик "Вестком", по данным Спарк-Интерфакс, числится как ликвидированная.