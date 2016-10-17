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На Дону подростки-близнецы избили пенсионерку и украли 500 тыс

17 октября 2016, 12:44
В Ростовской области задержали двух 17-летних братьев-близнецов, которые избили инспектора по доставке пенсий и отняли у нее 460 тысяч рублей, сообщает в понедельник областное управление СКР.

"По данным следствия, в хуторе Обливной Мартыновского района фигуранты ударили бутылкой по голове 67-летнюю женщину и украли сумку, в которой находились 460 тысяч рублей для выплаты пенсий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые не успели потратить деньги, так как их задержали. Ранее они были судимы за кражу. Они признали вину, все средства у них изъяли. По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

Само нападение произошло 14 октября.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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