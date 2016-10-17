На Дону подростки-близнецы избили пенсионерку и украли 500 тыс

"По данным следствия, в хуторе Обливной Мартыновского района фигуранты ударили бутылкой по голове 67-летнюю женщину и украли сумку, в которой находились 460 тысяч рублей для выплаты пенсий", - сказано в сообщении.
Уточняется, что подозреваемые не успели потратить деньги, так как их задержали. Ранее они были судимы за кражу. Они признали вину, все средства у них изъяли. По факту случившегося завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.
Само нападение произошло 14 октября.