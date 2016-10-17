Пострадавшего в ДТП в Северной Осетии ребенка перевели в Ростов

По данным полиции, в автобус, следовавший из Москвы в Ереван, в Ростовской области села спортивная команда по карате. Ребята во главе с тренером и отцом одного из участников поехали на турнир в Армению. Путешествие прервалось утром 14 октября, когда автобус врезался в автовоз, по данным источников, из-за того, что водитель заснул во время управления транспортным средством.