Пострадавшего в ДТП в Северной Осетии ребенка перевели в Ростов

По данным полиции, в автобус, следовавший из Москвы в Ереван, в Ростовской области села спортивная команда по карате. Ребята во главе с тренером и отцом одного из участников поехали на турнир в Армению. Путешествие прервалось утром 14 октября, когда автобус врезался в автовоз, по данным источников, из-за того, что водитель заснул во время управления транспортным средством.
"Мальчик был доставлен в больницу в Ростовской области, его поместили в неврологическое отделение, медики оценивают его состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как отмечает минздрав, ребенка в автомобиле скорой помощи сопровождала мама.