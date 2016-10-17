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Пострадавшего в ДТП в Северной Осетии ребенка перевели в Ростов

17 октября 2016, 13:26
Медики Северной Осетии перевезли в Ростовскую область ребенка, пострадавшего в крупном ДТП под Бесланом, сообщает минздрав республики.

По данным полиции, в автобус, следовавший из Москвы в Ереван, в Ростовской области села спортивная команда по карате. Ребята во главе с тренером и отцом одного из участников поехали на турнир в Армению. Путешествие прервалось утром 14 октября, когда автобус врезался в автовоз, по данным источников, из-за того, что водитель заснул во время управления транспортным средством.

"Мальчик был доставлен в больницу в Ростовской области, его поместили в неврологическое отделение, медики оценивают его состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечает минздрав, ребенка в автомобиле скорой помощи сопровождала мама.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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