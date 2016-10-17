Проверка началась в Ростове-на-Дону из-за скачка цен на горячую воду

По его словам, в этой формуле заложен такой показатель, как температура воды на источнике водозабора. "Заложенная в формулу температура - 0 градусов, что отличается от реальности. Именно поэтому счета подскочили вверх: за счёт нагрева от 0 до 15-20 градусов", - говорит Былков.