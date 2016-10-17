Проверка началась в Ростове-на-Дону из-за скачка цен на горячую воду

"Сейчас наблюдается тенденция увеличения числа жалоб ростовчан на рост платежа за горячую воду", - отметил он.
Он уточнил, что ресурсоснабжающая организация (бывший "Лукойл", а ныне "Ростовские тепловые сети"), начиная с июня, применила новую методику расчёта за воду. "Они произвели допсчёты по показаниям приборов учёта. Эти допсчёты связаны с тем, что в некоторых многоквартирных домах запрограммирована формула, которая не соответствует действующей формуле расчёта за теплоэнергию", - рассказал чиновник.
По его словам, в этой формуле заложен такой показатель, как температура воды на источнике водозабора. "Заложенная в формулу температура - 0 градусов, что отличается от реальности. Именно поэтому счета подскочили вверх: за счёт нагрева от 0 до 15-20 градусов", - говорит Былков.
Была создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению этого вопроса. Фактическую температуру заложить невозможно, так как она непредсказуема, отмечает Былков.