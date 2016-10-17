Родители раненых в ДТП детей из Ростова прибыли во Владикавказ

Крупное ДТП произошло в Северной Осетии в 14 октября. Среди пострадавших и жертв автоаварии оказались каратисты, которые ехали в Ереван на международные соревнования. Всего в ДТП, по предварительным данным, произошедшем по вине водителя, пострадали 27 человек, пятеро погибли. В числе жертв - тренер по карате Владимир Панченко, его воспитанник и отец одного из пострадавших мальчиков.