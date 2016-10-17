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Родители раненых в ДТП детей из Ростова прибыли во Владикавказ

17 октября 2016, 13:34
Родители пострадавших в ДТП в Северной Осетии юных спортсменов приехали во Владикавказ из Ростовской области, сообщает минздрав республики.

Крупное ДТП произошло в Северной Осетии в 14 октября. Среди пострадавших и жертв автоаварии оказались каратисты, которые ехали в Ереван на международные соревнования. Всего в ДТП, по предварительным данным, произошедшем по вине водителя, пострадали 27 человек, пятеро погибли. В числе жертв - тренер по карате Владимир Панченко, его воспитанник и отец одного из пострадавших мальчиков.

"Родителей временно разместили в стационаре, обеспечили их пищей и всем необходимым, с ними пообщался главный врач республиканской детской больницы, рассказал о состоянии здоровья детей", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, отцы детей уже покинули лечебное учреждение, с ребятами останутся их мамы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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