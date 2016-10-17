rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Россия не оставит без реакции угрозы США о введении новых санкций – МИД

17 октября 2016, 14:22
Москва не станет закрывать глаза на угрозы США о введении очередных санкций против России, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

"Вашингтону давно пора понять, что методы "сотрясения воздуха", так часто используемые администрацией Белого дома для устрашения России, не могут иметь права на существование в международной политике. Такое поведение говорит о бессилии нынешних американских властей и неспособности контролировать ситуацию, - приводит издание слова Рябкова.

Отмечается, что Москва никогда не оставляет без ответа угрозы США, но это не означает, что действия РФ зеркально отражают политику Америки. Ответы России, как правило, симметричны угрозам Штатов.  


#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00