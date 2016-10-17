Россия не оставит без реакции угрозы США о введении новых санкций – МИД

"Вашингтону давно пора понять, что методы "сотрясения воздуха", так часто используемые администрацией Белого дома для устрашения России, не могут иметь права на существование в международной политике. Такое поведение говорит о бессилии нынешних американских властей и неспособности контролировать ситуацию, - приводит издание слова Рябкова.
Отмечается, что Москва никогда не оставляет без ответа угрозы США, но это не означает, что действия РФ зеркально отражают политику Америки. Ответы России, как правило, симметричны угрозам Штатов.