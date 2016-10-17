Россия не оставит без реакции угрозы США о введении новых санкций – МИД

"Вашингтону давно пора понять, что методы "сотрясения воздуха", так часто используемые администрацией Белого дома для устрашения России, не могут иметь права на существование в международной политике. Такое поведение говорит о бессилии нынешних американских властей и неспособности контролировать ситуацию, - приводит издание слова Рябкова.