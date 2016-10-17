Ростовский ФАС проверит торги "МРСК Юга"

Речь идет о конкурсе на осуществление контроля строительства электроподстанции, а также реконструкции прилегающей сети в Ростове-на-Дону" для нужд "МРСК Юга".
Из жалобы заявителя следует, что "Строй Заказчик" обвиняет электрораспределительную компанию в необоснованном отказе от участия в конкурсе и неправомерном допуске других участников торгов, поскольку их документы не соответствовали требуемым нормам.
Пока УФАС не примет решение по данной жалобе, "МРСК Юга" не вправе заключать договор на проведение работ.