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Ростовский ФАС проверит торги "МРСК Юга"

17 октября 2016, 10:23
Управление федеральной антимонопольной службы рассмотрит жалобу компании "Строй Заказчик" в отношении "МРСК Юга", подозреваемого в нарушении законодательства при проведении открытого конкурса, сообщает ведомство.

Речь идет о конкурсе на осуществление контроля строительства электроподстанции, а также реконструкции прилегающей сети в Ростове-на-Дону" для нужд "МРСК Юга".

Из жалобы заявителя следует, что "Строй Заказчик" обвиняет электрораспределительную компанию в необоснованном отказе от участия в конкурсе и неправомерном допуске других участников торгов, поскольку их документы не соответствовали требуемым нормам.

Пока УФАС не примет решение по данной жалобе, "МРСК Юга" не вправе заключать договор на проведение работ.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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