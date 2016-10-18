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Акция "Вторичный бум" прошла в Азове Ростовской области

18 октября 2016, 11:14
Акция по сбору макулатуры "Вторичный бум" прошла в Азове Ростовской области, сообщает Зеленое движение России "Эка".

"За время проведения эколого-просветительского проекта "Вторичный бум" школьниками и учителями участвовавших в нем азовских школ было собрано почти 3 тысячи килограммов макулатуры. Учитывая, что для спасения одного дерева нужно 80 килограммов вторсырья, юные азовчане спасли 35 деревьев", - сказано в сообщении.

Как только акция пройдет во всех школах города, подавших заявку на участие, будут определены победители и вручены ценные призы, среди которых подарочные сертификаты на установку водяных фильтров и ремонтные услуги.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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