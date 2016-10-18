Акция "Вторичный бум" прошла в Азове Ростовской области

"За время проведения эколого-просветительского проекта "Вторичный бум" школьниками и учителями участвовавших в нем азовских школ было собрано почти 3 тысячи килограммов макулатуры. Учитывая, что для спасения одного дерева нужно 80 килограммов вторсырья, юные азовчане спасли 35 деревьев", - сказано в сообщении.