Дон впервые представил свою продукцию на выставке в Париже

Более сотни донских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в рамках национальной экспозиции представят свою продукцию в Париже. Среди них крупнейшие в регионе производители растительного масла – "Астон" и "Юг Руси", производитель халвы и других сладостей "Мишкино", а также "Ростовский комбинат шампанских вин", "Цимлянские вина", "Амилко", "Аютинский хлеб", "Пудовъ", "Маяк", "Азовская кондитерская фабрика", "Богос", "Молодец" и другие.