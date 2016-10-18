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Дон впервые представил свою продукцию на выставке в Париже

18 октября 2016, 08:20
Ростовская область впервые приняла участие в продовольственной выставке во Франции SIAL PARIS, сообщает региональное агентство инвестиционного развития.

Более сотни донских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности  в рамках национальной экспозиции представят свою продукцию в Париже. Среди них крупнейшие в регионе производители растительного масла – "Астон" и "Юг Руси", производитель халвы и других сладостей "Мишкино", а также "Ростовский комбинат шампанских вин", "Цимлянские вина", "Амилко", "Аютинский хлеб", "Пудовъ", "Маяк", "Азовская кондитерская фабрика", "Богос", "Молодец" и другие.

В ходе SIAL PARIS пройдет отраслевой World Summit, в рамках которого будут организованы специальные мастер-классы и семинары.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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