Главу компании "Вант" могут выпустить из СИЗО Ростова из-за болезни

Чабанова арестовали весной этого года. Он подозревается в хищении средств дольщиков на сумму порядка 300 миллионов рублей. Адвокаты Чабанова ходатайствуют о его освобождении из-за обнаружения у него онкологического заболевания. Однако суд не стал учитывать эти документы - они якобы составлены с нарушением.

