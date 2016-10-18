Главу компании "Вант" могут выпустить из СИЗО Ростова из-за болезни

Чабанова арестовали весной этого года. Он подозревается в хищении средств дольщиков на сумму порядка 300 миллионов рублей. Адвокаты Чабанова ходатайствуют о его освобождении из-за обнаружения у него онкологического заболевания. Однако суд не стал учитывать эти документы - они якобы составлены с нарушением.
"Все это надо как минимум проверить. В случае подтверждения болезни, при которой по закону человек не может содержаться в заключении, мы окажем помощь в получении правильно оформленных документов", - отмечает Дереза.