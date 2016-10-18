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Главу компании "Вант" могут выпустить из СИЗО Ростова из-за болезни

18 октября 2016, 09:07
Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза проверит распространённую в СМИ информацию о смертельной болезни находящегося в СИЗО директора компании "Вант" Валерия Чабанова, заявил RostovGazeta сам Дереза.

Чабанова арестовали весной этого года. Он подозревается в хищении средств дольщиков на сумму порядка 300 миллионов рублей. Адвокаты Чабанова ходатайствуют о его освобождении из-за обнаружения у него онкологического заболевания. Однако суд не стал учитывать эти документы - они якобы составлены с нарушением.

"Все это надо как минимум проверить. В случае подтверждения болезни, при которой по закону человек не может содержаться в заключении, мы окажем помощь в получении правильно оформленных документов", - отмечает Дереза.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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