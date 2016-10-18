Множество улиц Новочеркасска в среду останутся без света

Днем света не будет по улицам Кавказская, Буденновская, Токарева, Чехова, Некрасова, Персиановская, Свободы, Степная, Белинского, Чкалова, Искры, Юности, в переулках Вешенский, Каретный, Привольный, Багряный, Цимлянский, Багаевский, на проспекте Баклановский и спуске Ермака.
Также на несколько часов электричество выключат по улицам Дубовского, Атаманская, Московская, Буденновская, Народная, Красноармейская, 8 марта, Бабушкина, Первомайская, Тургенева, Крупская, Комитетская, в переулке Жореса, Керамический и балке Куричья.