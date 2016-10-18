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Множество улиц Новочеркасска в среду останутся без света

18 октября 2016, 07:25
Жители нескольких улиц Новочеркасска Ростовской области в среду на день останутся без электричества из-за техработ, эти сведения опубликовали на сайте горадминистрации.

Днем света не будет по улицам Кавказская, Буденновская, Токарева, Чехова, Некрасова, Персиановская, Свободы, Степная, Белинского, Чкалова, Искры, Юности, в переулках Вешенский, Каретный,  Привольный,  Багряный, Цимлянский, Багаевский, на проспекте Баклановский и спуске Ермака.

Также на несколько часов электричество выключат по улицам Дубовского, Атаманская, Московская, Буденновская, Народная, Красноармейская, 8 марта, Бабушкина, Первомайская, Тургенева, Крупская, Комитетская, в переулке Жореса, Керамический и балке Куричья.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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