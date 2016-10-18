Модель LADA возглавила российский рейтинг подержанных авто C-класса

Всего в январе-августе в России было продано 1,14 миллиона подержанных машин, относящихся к данному сегменту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок сократился на 8,6%. Наибольшая доля продаж приходится на отечественный пятиместный хэтчбэк LADA 2109 Samara, их было продано в российских регионах с начала года порядка 101,45 тысячи штук. Впрочем, это почти на четверть меньше, чем за 8 месяцев 2015 года.
Второе место в рейтинге досталось другой модели российского производства - LADA 2107. В январе-марте их было продано 101,3 тысячи единиц, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.
Третью строчку рейтинга самых продаваемых подержанных авто занял Ford Focus. За 8 месяцев 2016 года таких автомобилей было продано 88,2 тысячи единиц, что на 2,4% меньше, чем в январе-августе 2015 года.