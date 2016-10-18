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Модель LADA возглавила российский рейтинг подержанных авто C-класса

18 октября 2016, 02:22
Российский хэтчбэк LADA 2109 Samara занял первую строчку рейтинга самых продаваемых в нашей стране подержанных автомобилей С-класса, сообщает "Автостат".

Всего в январе-августе в России было продано 1,14 миллиона подержанных машин, относящихся к данному сегменту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок сократился на 8,6%. Наибольшая доля продаж приходится на отечественный пятиместный хэтчбэк LADA 2109 Samara, их было продано в российских регионах с начала года порядка 101,45 тысячи штук. Впрочем, это почти на четверть меньше, чем за 8 месяцев 2015 года.

Второе место в рейтинге досталось другой модели российского производства - LADA 2107. В январе-марте их было продано 101,3 тысячи единиц, что на 18,2% меньше, чем годом ранее.

Третью строчку рейтинга самых продаваемых подержанных авто занял Ford Focus. За 8 месяцев 2016 года таких автомобилей было продано 88,2 тысячи единиц, что на 2,4% меньше, чем в январе-августе 2015 года.


#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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