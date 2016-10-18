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На Дону чиновник ГИМС МЧС попался на незаконной проверке

18 октября 2016, 06:40
Главу Аксайского отделения госинспекции по маломерным судам МЧС РФ по Ростовской области привлекли к административной ответственности за осуществление незаконных проверочных мероприятий, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Чиновник освидетельствовал базу стоянки для маломерных судов, хотя не имел на это права", - сказано в сообщении.

Уточняется, что постановление суда о привлечении виновника к ответственности вступило в силу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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