На Дону чиновник ГИМС МЧС попался на незаконной проверке
18 октября 2016, 06:40
Главу Аксайского отделения госинспекции по маломерным судам МЧС РФ по Ростовской области привлекли к административной ответственности за осуществление незаконных проверочных мероприятий, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"Чиновник освидетельствовал базу стоянки для маломерных судов, хотя не имел на это права", - сказано в сообщении.
Уточняется, что постановление суда о привлечении виновника к ответственности вступило в силу.