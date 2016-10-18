Проникновение 4G в Ростовской области к концу года не превысит 7%

"Интенсивность проникновения сетей четвертого поколения к 2020 году возрастет до 40%. После этого можно будет говорить о том, что голосовые услуги отойдут на второй план, а мобильный интернет станет основной услугой, которую будут предоставлять операторы сотовой связи", — отмечает он.



Сейчас покрытие 4G как минимум одного оператора есть в каждом городе региона. Самая высокая скорость зафиксирована в Волгодонске – 40,3 Мбит/сек. Средняя скорость в городе Ростове-на-Дону – 15,9 Мбит/сек.



Максимально прогнозируемые скорости для технологий пятого поколения – LTE-Advanced составит 300 Мбит/сек, 262,5 Мбит/сек и 112,5 Мбит/сек для операторов сотовой связи "Мегафон", МТС и "Билайн" соответственно.

Первые пробные испытания скоростей уже прошли на территории Ростовской области.

