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Проникновение 4G в Ростовской области к концу года не превысит 7%

18 октября 2016, 11:06
Проникновение сетей четвертого поколения (4G) в городах и районах Ростовской области к концу года достигнет 6-7%, а еще через четыре года возрастёт до 40%, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"Интенсивность проникновения сетей четвертого поколения к 2020 году возрастет до 40%. После этого можно будет говорить о том, что голосовые услуги отойдут на второй план, а мобильный интернет станет основной услугой, которую будут предоставлять операторы сотовой связи", — отмечает он.

Сейчас покрытие 4G как минимум одного оператора есть в каждом городе региона. Самая высокая скорость зафиксирована в Волгодонске – 40,3 Мбит/сек. Средняя скорость в городе Ростове-на-Дону – 15,9 Мбит/сек.

Максимально прогнозируемые скорости для технологий пятого поколения – LTE-Advanced составит 300 Мбит/сек, 262,5 Мбит/сек и 112,5 Мбит/сек для операторов сотовой связи "Мегафон", МТС и "Билайн" соответственно.
Первые пробные испытания скоростей уже прошли на территории Ростовской области.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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