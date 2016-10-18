Разработка проекта фан-зоны к мундиалю в Ростове обойдется в 26,6 млн

Потенциальному подрядчику предстоит в течение 130 дней подготовить проект оборудованной зоны для футбольных болельщиков на Театральной площади в соответствии с требованиями FIFA и правоохранительных органов. Предельная стоимость контракта составляет 26,6 миллиона рублей.
Из конкурсной документации также следует, что на площадке фан-зоны появятся две трибуны, огромные экраны, медиацентр, а также административные здания, магазины и другие торговые объекты. Для маломобильных групп населения в фан-зоне будет предусмотрена специальная площадка.