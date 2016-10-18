Ростовская область вошла в пятерку лидеров по качеству связи

"Среди 85 субъектов РФ по качеству предоставляемой сотовой связи Ростов-на-Дону опережают только столичные города Москва и Санкт-Петербург, а также Казань и Екатеринбург", — отметил он.



По сведениям гендиректора информационно-аналитического агентства, к

2020 году интенсивность проникновения сотовой связи в городах России будет только расти, поэтому, чтобы не допустить ухудшения связи в регионе, с ростом числа абонентов мобильным операторам потребуется больше внимания уделять технологиям четвертого поколения – LTE-технологиям, или 4G. Сами операторы обещают расширить число базовых станций, их поддерживающих, уже в следующем году.

