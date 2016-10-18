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Ростовская область вошла в пятерку лидеров по качеству связи

18 октября 2016, 11:12
Ростовская область замыкает пятерку лидеров по качеству предоставления услуг сотовой связи, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

"Среди 85 субъектов РФ по качеству предоставляемой сотовой связи Ростов-на-Дону опережают только столичные города Москва и Санкт-Петербург, а также Казань и Екатеринбург", — отметил он.

По сведениям гендиректора информационно-аналитического агентства, к
2020 году интенсивность проникновения сотовой связи в городах России будет только расти, поэтому, чтобы не допустить ухудшения связи в регионе, с ростом числа абонентов мобильным операторам потребуется больше внимания уделять технологиям четвертого поколения – LTE-технологиям, или 4G. Сами операторы обещают расширить число базовых станций, их поддерживающих, уже в следующем году.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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