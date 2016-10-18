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Цены на недвижимость в Ростове вырастут на 10% - эксперт

18 октября 2016, 13:52
В Ростове наблюдается рост цен на строительные материалы, что может повлечь рост цен на недвижимость до 10% и больше, заявила директор по продажам ООО "Феникс –Инвест" Елена Королева.

"Значительных рывков цен вверх не будет, но возможен рост в пределах 10%, может, немного больше. Всё-таки идёт рост цен на стройматериалы, инфляция. В будущем году рост цен будет чуть больше, чем за предыдущий период времени", - уточнила она.

Согласно анализу рынка Королёвой, если сравнивать 2015 и 2016 год, рост цен есть, но небольшой – от 2% до 5% по разным объектам. Это обусловлено ещё и степенью готовности жилья: чем меньше степень готовности, тем оно, соответственно, дешевле. По словам эксперта, это рост в пределах погрешности.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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