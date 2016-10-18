Цены на недвижимость в Ростове вырастут на 10% - эксперт

"Значительных рывков цен вверх не будет, но возможен рост в пределах 10%, может, немного больше. Всё-таки идёт рост цен на стройматериалы, инфляция. В будущем году рост цен будет чуть больше, чем за предыдущий период времени", - уточнила она.
Согласно анализу рынка Королёвой, если сравнивать 2015 и 2016 год, рост цен есть, но небольшой – от 2% до 5% по разным объектам. Это обусловлено ещё и степенью готовности жилья: чем меньше степень готовности, тем оно, соответственно, дешевле. По словам эксперта, это рост в пределах погрешности.