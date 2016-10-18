В 2016-м 178 случаев заражения продуктов нашел Россельхознадзор Дона

"Большая часть опасных продуктов была взята на проверку в местах стихийной торговли. В основном это живые и вареные раки, креветки, рыба", - сказано в сообщении.
Кроме того, почти 60% образцов рыбной продукции, взятых на анализ, оказались зараженными возбудителями гельминтозных болезней рыб. Большая партия кальмаров из Перу весом свыше 22 тонн оказалась заражена золотистым стафилококком.
Уточняется, что проверки проводятся в рамках государственного мониторинга соответствия продуктов установленным санитарным нормам.