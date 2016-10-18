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В 2016-м 178 случаев заражения продуктов нашел Россельхознадзор Дона

18 октября 2016, 10:11
За 9 месяцев текущего года 178 случаев заражения пищевых продуктов опасными микробиологическими организмами выявили сотрудники ростовского референтного центра Россельхознадзора, информирует пресс-центр учреждения.

"Большая часть опасных продуктов была взята на проверку в местах стихийной торговли. В основном это живые и вареные раки, креветки, рыба", - сказано в сообщении.

Кроме того, почти 60% образцов рыбной продукции, взятых на анализ, оказались зараженными возбудителями гельминтозных болезней рыб.  Большая партия кальмаров из Перу весом свыше 22 тонн оказалась заражена золотистым стафилококком.

Уточняется, что проверки проводятся в рамках государственного мониторинга соответствия продуктов установленным санитарным нормам.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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