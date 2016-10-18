В Тюмени полицейский покончил с собой из-за кредита и девушки

По данным следственного управления СК РФ по Тюменской области, мужчина застрелился утром 15 октября в полицейском участке №5. Трагедия произошла в служебном кабинете. Следователи обнаружили предсмертную записку. В ней полицейский рассказал о кредите в банке ВТБ и расставании со своей девушкой. Также мужчина оставил сообщения родителям, друзьям и коллегам. Он попросил провести процедуру кремации.

