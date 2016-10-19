Модернизацию системы подготовки спортрезерва на Дону завершат в 2016 г

"Эти мероприятия реализуются поэтапно. Так, был организован центр спортподготовки сборных команд региона, также работают центры олимпийской подготовки", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Минспорт области и ДГТУ договорились создать на базе учреждения института физкультуры и спорта. Спортсмены смогут получить высшее образование, отсрочку от армии и добиться успехов в спорте.
Кроме того, спортшколы разделят на два типа организаций. Спортшколы олимпийского резерва преобразуются в физкультурно-спортивные организации, а ДЮСШ останутся учреждениями допобразования спортнаправленности.