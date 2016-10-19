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Модернизацию системы подготовки спортрезерва на Дону завершат в 2016 г

19 октября 2016, 08:54
В Ростовской области до конца этого года запланировано закончить все мероприятия по модернизации системы подготовки спортрезерва в регионе, сообщает в среду областной Минспорт.

"Эти мероприятия реализуются поэтапно. Так, был организован центр спортподготовки сборных команд региона, также работают центры олимпийской подготовки", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Минспорт области и ДГТУ договорились создать на базе учреждения института физкультуры и спорта. Спортсмены смогут получить высшее образование, отсрочку от армии и добиться успехов в спорте.

Кроме того, спортшколы разделят на два типа организаций. Спортшколы олимпийского резерва преобразуются в физкультурно-спортивные организации, а ДЮСШ останутся учреждениями допобразования спортнаправленности.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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