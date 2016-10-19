Один человек пострадал в ДТП с автобусом без тормозов и 2 авто в Ростове

Ранее областное управление МВД РФ сообщало, что у автобуса, курсирующего по маршруту №3, отказали тормоза, он выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. Далее его откинуло в сторону парка Островского. Автобус протаранил ограждение и остановился на путях детской железной дороги. В салоне находились 25 пассажиров.