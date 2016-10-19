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Один человек пострадал в ДТП с автобусом без тормозов и 2 авто в Ростове

19 октября 2016, 07:40
В Ростове-на-Дону один человек получил травмы в автоаварии с рейсовым автобусом, который протаранил две машины и въехал в парк, сообщил RostovGazeta представитель областного УГИБДД.

"Изначально пострадавших не было. Однако позже один из пассажиров автобуса обратился в медучреждение с ушибом", - отметил собеседник агентства.

Также сотрудник регионального УГИБДД уточнил, что сейчас точную причину случившегося назвать нельзя, так как пока проводится проверка.

Ранее областное управление МВД РФ сообщало, что у автобуса, курсирующего по маршруту №3, отказали тормоза, он выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. Далее его откинуло в сторону парка Островского. Автобус протаранил ограждение и остановился на путях детской железной дороги. В салоне находились 25 пассажиров.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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