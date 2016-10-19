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Рейсовый автобус протаранил машины в Ростове из-за ошибки водителя

19 октября 2016, 11:47
Водитель автобуса №3, который врезался в 2 легковушки и выехал на пути детской железной дороги во вторник вечером, неправильно выбрал дистанцию, рассказали RostovGazeta в областном МВД.

"По предварительным данным, причиной ДТП послужил неправильный выбор дистанции водителем автобуса. Он не успел среагировать на действия водителя, который пропускал пешеходов перед ним", - уточнила сотрудница полиции.

Во вторник в 18.20 водитель 1966 года рождения, двигаясь по проспекту Сельмаш со стороны Октябрьской площади, в районе дома №2 на том же проспекте столкнулся с Volvo (который, по предварительным данным, остановился для пропуска пешеходов на нерегулируемом переходе). После этого он столкнулся с автомобилем ВАЗ. Далее автобус наехал на ограждение.

В результате аварии обратилась в больницу женщина 1978 года рождения с травмой коленного сустава.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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