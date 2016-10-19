Рейсовый автобус протаранил машины в Ростове из-за ошибки водителя

"По предварительным данным, причиной ДТП послужил неправильный выбор дистанции водителем автобуса. Он не успел среагировать на действия водителя, который пропускал пешеходов перед ним", - уточнила сотрудница полиции.
Во вторник в 18.20 водитель 1966 года рождения, двигаясь по проспекту Сельмаш со стороны Октябрьской площади, в районе дома №2 на том же проспекте столкнулся с Volvo (который, по предварительным данным, остановился для пропуска пешеходов на нерегулируемом переходе). После этого он столкнулся с автомобилем ВАЗ. Далее автобус наехал на ограждение.
В результате аварии обратилась в больницу женщина 1978 года рождения с травмой коленного сустава.