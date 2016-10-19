Рейсовый автобус протаранил машины в Ростове из-за ошибки водителя

Во вторник в 18.20 водитель 1966 года рождения, двигаясь по проспекту Сельмаш со стороны Октябрьской площади, в районе дома №2 на том же проспекте столкнулся с Volvo (который, по предварительным данным, остановился для пропуска пешеходов на нерегулируемом переходе). После этого он столкнулся с автомобилем ВАЗ. Далее автобус наехал на ограждение.