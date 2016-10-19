Система "Говорящий город" появится в Ростове до конца года

"По согласованию со "Всероссийским обществом слепых" первая ветка будет строиться от их предприятия на Западном до Центрального рынка", - уточнила она.
По словам замминистра, второй этап программы запланирован на третий квартал 2017 года. Он предполагает ветку от ЖД вокзала до площади Карла Маркса.
Эта система, как объяснила Исаева, при наличии у слепого абонентского устройства позволит без посторонней помощи найти свою остановку, войти в общественный транспорт и выйти из него там, где ему нужно.