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Система "Говорящий город" появится в Ростове до конца года

19 октября 2016, 10:18
В этом году в Ростове завершится первый этап установки системы ориентирования "Говорящий город", рассказала заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко.

"По согласованию со "Всероссийским обществом слепых" первая ветка будет строиться от их предприятия на Западном до Центрального рынка", - уточнила она.

По словам замминистра, второй этап программы запланирован на третий квартал 2017 года. Он предполагает ветку от ЖД вокзала до площади Карла Маркса.

Эта система, как объяснила Исаева, при наличии у слепого абонентского устройства позволит без посторонней помощи найти свою остановку, войти в общественный транспорт и выйти из него там, где ему нужно.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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