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В продукции "Евродона" в Ростове нашли опасные антибиотики

19 октября 2016, 11:15
Вместо кишечной палочки, обнаруженной в продукции компании "Евродон" в регионах, в Ростове нашли опасные для здоровья метаболиты нитрофуранов, сообщил журналисту RostovGazeta начальник пресс-службы управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Алексей Суслин.

Кишечную палочку в продукции компании нашли во время плановой проверки управления Россельхознадзора в Чебоксарах. Об этом сообщили по системе экстренного оповещения в другие регионы.

"После двух проверок в Ростовской области, в том числе и с привлечением сотрудников региональной прокуратуры, в готовой продукции компании выявили антибиотики, которых в ней не должно быть. Кишечную палочку в Ростове не обнаружили", — отметил Суслин.

По словам главного инспектора отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Виталия Винокурова, нахождение лекарственных препаратов в готовой продукции опасно тем, что у человека формируется к ним иммунитет — они не помогут тогда, когда он действительно заболеет.

Сейчас против компании "Евродон" подано несколько исковых заявлений в Арбитражном суде Ростовской области. Получить оперативный комментарий в самой компании по запросу RostovGazeta пока не удалось.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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