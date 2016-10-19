В продукции "Евродона" в Ростове нашли опасные антибиотики

Кишечную палочку в продукции компании нашли во время плановой проверки управления Россельхознадзора в Чебоксарах. Об этом сообщили по системе экстренного оповещения в другие регионы.
"После двух проверок в Ростовской области, в том числе и с привлечением сотрудников региональной прокуратуры, в готовой продукции компании выявили антибиотики, которых в ней не должно быть. Кишечную палочку в Ростове не обнаружили", — отметил Суслин.
По словам главного инспектора отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора Виталия Винокурова, нахождение лекарственных препаратов в готовой продукции опасно тем, что у человека формируется к ним иммунитет — они не помогут тогда, когда он действительно заболеет.
Сейчас против компании "Евродон" подано несколько исковых заявлений в Арбитражном суде Ростовской области. Получить оперативный комментарий в самой компании по запросу RostovGazeta пока не удалось.