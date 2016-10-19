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В Ростове обустроят 4 подземных перехода с подъемниками для колясочников

19 октября 2016, 10:15
В Ростове-на-Дону оборудуют подъемниками для инвалидов 4 подземных перехода, сообщила заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Ольга Исаенко.

"Самым острым остается вопрос дорожно-транспортной инфраструктуры. В связи с подготовкой к проведению ЧМ-2018 запланировано обеспечение 4 подземных переходов в центре города подъемными вертикальными устройствами", - добавила она.

Также в рамках программы "Доступная среда" в Ростовской области из 59 приоритетных объектов, которые планировалось обустроить для инвалидов и других маломобильных групп населения, на 40 работы уже завершены.

В 2017 году планируется адаптировать для этих групп 124 областных и муниципальных объекта, потратив на это 246,8 миллиона рублей.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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