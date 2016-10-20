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В Эмиратах мужчина развелся с женой из-за косметики

20 октября 2016, 13:00
30-летний мужчина подал на развод после того, как увидел свою жену без косметики. До этого они были помолвлены полгода. Об этом пишет издание megatyumen.ru.

Пара проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение оставить супругу 30-летний мужчина принял после совместной поездки на пляж. Его 24-летняя жена вышла после купания не заметив, что в воде она потеряла накладные ресницы, цветные контактные линзы и часть косметики. 

Мужчина также заметил на ее теле следы пластической операции. После этого он решил подать на развод. Жена пробовала урегулировать конфликт, воспользовавшись услугами семейного психолога. Однако мужчина решения не поменял и подал бумаги на развод.


#Желтые новости#Денис Объедкин
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