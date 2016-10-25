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Ростов-на-Дону нуждается в мэре, а не в сити-менеджере - эксперт

25 октября 2016, 04:57
Отказ Сергея Горбаня участвовать в конкурсе на должность сити-менеджера показал несовпадение потребностей Ростова-на-Дону и возможностей чиновника подобного ранга, пишет "Эксперт-Юг".

Горбань по предварительному опросу набрал 80 баллов из 100 возможных, но не стал выдвигать свою кандидатуру. Связано это, скорее всего, с ограничением возможностей сити-менеджера по сравнению с мэром, - высказывает предположения эксперт издания Владимир Козлов.

Горбань был очень хорошим сити-менеджером, и его никак нельзя было отпускать с занимаемой должности. Но сити-менеджеру, контракт с которым заключается всего на 2 года, в принципе не по силам то, что нужно Ростову, отмечает автор публикации.

В последнее время стали появляться петиции с требованием отставки Горбаня, но они носили скорее эмоциональный характер. Никто не отрицает того факта, что при Горбане работа администрации Ростова начала строиться совсем по другому принципу. На сегодняшний день работа мэрии отлажена настолько, что способна функционировать и без Горбаня.

Другой вопрос, что должность сити-менеджера не дает свободы при принятии управленческих решений, которая необходима в таком огромном мегаполисе, как Ростов. Именно поэтому Ростов нуждается в мэре, обладающем правом принимать решения.

Полный текст статьи читайте на сайте Эксперт-Юг.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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