Ростовский аэропорт подал в суд на "МРСК Юга"

Аэропорт потребовал взыскать с энергораспределительной компании свыше 2,8 миллиона рублей. Дата судебного заседания и подробности требований истца пока не раскрываются.
Компания "Аэропорт Ростов-на-Дону" вошла в холдинг "Аэропорты Регионов" в 2014 году. Стоимость чистых активов компании по данным ЕГРЮЛ составляет более 1,2 миллиарда рублей.
Компания "МРСК Юга" входит в группу компаний "Россети", контролирующую порядка 80% доли распределительного сетевого комплекса Российской Федерации. Стоимость чистых активов компании оценивается в 4,4 миллиарда рублей.