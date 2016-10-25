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Ростовский аэропорт подал в суд на "МРСК Юга"

25 октября 2016, 12:16
ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" подало исковое заявление в отношении "МРСК Юга", следует из документов, размещенных в системе российского арбитража.

Аэропорт потребовал взыскать с  энергораспределительной компании свыше 2,8 миллиона рублей. Дата судебного заседания и подробности требований истца пока не раскрываются.

Компания "Аэропорт Ростов-на-Дону" вошла в холдинг "Аэропорты Регионов" в 2014 году. Стоимость чистых активов компании по данным ЕГРЮЛ составляет более 1,2 миллиарда рублей.

Компания "МРСК Юга" входит в группу компаний "Россети", контролирующую порядка 80% доли распределительного сетевого комплекса Российской Федерации. Стоимость чистых активов компании оценивается в 4,4 миллиарда рублей.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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