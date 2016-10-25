Ростовскому "Джонни Деппу" нашли роль

Он добавил, что его знакомые предсказывали ему именно роль Бездомного. "С одной стороны, Бездомный - личность неоднозначная, фантазер на грани безумия, а с другой - это обычный человек из народа, доверчивый и открытый. Внутри меня сложился собственный образ данного персонажа, я постараюсь донести его зрителям. И знаете, эта роль не вызывает никакого противоречия с моим сложившимся образом", - пояснил Падуков.