Ростовскому "Джонни Деппу" нашли роль

О Падукове стало известно в середине октября, когда ряд местных СМИ сообщил о поразительном сходстве ростовчанина с американской кинозвездой.
"Я вообще к творчеству Михаила Афанасьевича отношусь с трепетом. С юности читал его произведения, поэтому сразу откликнулся на предложение поучаствовать в кастинге. Я пробовался на роль Мастера, Воланда и Ивана Бездомного. Режиссёр решил, что роль поэта мне подходит", - рассказал Падуков.
Он добавил, что его знакомые предсказывали ему именно роль Бездомного. "С одной стороны, Бездомный - личность неоднозначная, фантазер на грани безумия, а с другой - это обычный человек из народа, доверчивый и открытый. Внутри меня сложился собственный образ данного персонажа, я постараюсь донести его зрителям. И знаете, эта роль не вызывает никакого противоречия с моим сложившимся образом", - пояснил Падуков.
Премьера спектакля состоится в декабре на сцене Ростовского Музыкального театра. Постановка приурочена к 50-летию романа и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. В спектакле будут участвовать не профессиональные актеры, а ростовские социальные деятели, политики, представители общественности. Так, по данным ростовских СМИ, в роли Воланда появится продюсер гандбольного клуба "Ростов-Дон" Алексей Петруненко, Мастера сыграет бизнесмен, занимающийся наружной рекламой, Александр Цирюльников, Маргариту воплотит в жизнь писательница Наталья Сундеева.
Как сообщают организаторы проекта на своей официальной странице в Facebook, своей постановкой они хотят привлечь внимание городской общественности к жизненным ценностям, которые поднимает автор в романе: добро и зло, жизнь и смерть, справедливость и милосердие, вера и свобода, любовь и всепрощение, духовная сила человека.
Часть вырученных денег с продажи билетов пойдет на ремонт помещения, в котором находится книжный фонд библиотеки им. Пушкина.