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Ростовскому "Джонни Деппу" нашли роль

25 октября 2016, 04:23
Ростовчанин Александр Падуков, которого местные СМИ назвали двойником голливудского актера Джонни Деппа, сыграет одну из ролей в благотворительной постановке "Мастер и Маргарита", заявил он сам RostovGazeta.

О Падукове стало известно в середине октября, когда ряд местных СМИ сообщил о поразительном сходстве ростовчанина с американской кинозвездой.

"Я вообще к творчеству Михаила Афанасьевича отношусь с трепетом. С юности читал его произведения, поэтому  сразу откликнулся на предложение поучаствовать в кастинге.  Я пробовался на роль Мастера, Воланда и Ивана Бездомного. Режиссёр решил, что роль поэта мне подходит", - рассказал Падуков.

Он добавил, что его знакомые предсказывали ему именно роль Бездомного. "С одной стороны, Бездомный -  личность неоднозначная, фантазер на грани безумия, а с другой - это обычный человек из народа, доверчивый и открытый. Внутри меня сложился собственный образ данного персонажа, я постараюсь донести его зрителям. И знаете, эта роль не вызывает никакого  противоречия с моим сложившимся образом", - пояснил Падуков.

Премьера спектакля состоится в декабре на сцене Ростовского Музыкального театра. Постановка приурочена к 50-летию романа и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. В спектакле будут участвовать не профессиональные актеры, а ростовские социальные деятели, политики, представители общественности. Так, по данным ростовских СМИ, в роли  Воланда появится продюсер гандбольного клуба "Ростов-Дон" Алексей Петруненко, Мастера сыграет бизнесмен, занимающийся наружной рекламой, Александр Цирюльников, Маргариту воплотит в жизнь писательница Наталья Сундеева.

Как сообщают организаторы проекта на своей официальной странице в Facebook, своей постановкой они хотят привлечь внимание городской общественности к жизненным ценностям, которые поднимает автор в романе: добро и зло, жизнь и смерть, справедливость и милосердие, вера и свобода, любовь и всепрощение, духовная сила человека.

Часть вырученных денег с продажи билетов пойдет на ремонт помещения, в котором находится книжный фонд библиотеки им. Пушкина.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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