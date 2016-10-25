Траты на авто парламента Ростовской области неэффективны – эксперты

В то же время председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что средства на следующий год на покупку машин не предусмотрены. При этом машины не закреплены за депутатами круглосуточно, а лишь в период рабочего времени тех, кто работает на постоянной основе, пояснил Ищенко. По его словам, в рамках подготовки бюджета 2017 года будут даны поручения сотрудникам аппарата по оптимизации, то есть по сокращению расходов на эту сферу.