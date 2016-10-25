Траты на авто парламента Ростовской области неэффективны – эксперты

По его данным, парламент области арендует 27 автомобилей на общую сумму 12,4 миллиона рублей. Срок аренды составляет три месяца - с начала октября до конца декабря 2016 года.
"Наша позиция заключается в том, чтобы создать автопарк с водителями в самом Законодательном собрании, а не использовать аренду. Тем самым сократится калькуляция использования автомобиля, исчезнут лишние посредники. Ведь если автомобилем можно будет пользоваться напрямую, сократится и стоимость нормочаса использования автомобиля с водителем", - объяснил он.
В арендуемый автопарк, уточнил Рязанов, обычно входят автомобили марок "Тойота Камри", "Форд Фокус", "Хендай Соната", а также 3 автомобиля "Ауди", два внедорожника и минивэн Volkswagen Multivan.
В то же время председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко заявил, что средства на следующий год на покупку машин не предусмотрены. При этом машины не закреплены за депутатами круглосуточно, а лишь в период рабочего времени тех, кто работает на постоянной основе, пояснил Ищенко. По его словам, в рамках подготовки бюджета 2017 года будут даны поручения сотрудникам аппарата по оптимизации, то есть по сокращению расходов на эту сферу.
"Территория Ростовской области 100 тысяч квадратных километров. Территория Республики Болгария 110 тысяч километров. То есть Ростовская область - средняя европейская страна, и по протяженности, и по населению. Поэтому у нас большая потребность в коммуникации, телекоммуникационные системы не везде развиты. Любому сотруднику правительства нужны условия для того, чтобы оперативно добираться в те или иные условия. Другое дело, какие это условия и автомобили", - отмечает Ищенко.
Комментария от пресс-службы Законодательного собрания на эту тему на момент выхода материала получить не удалось. Воздержались от комментария и в региональном отделении партии "Единая Россия" - их пресс-секретарь в отпуске до 7 ноября, и информацию просили уточнить в самом Законодательном собрании.