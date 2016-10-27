Банк ВТБ24 присоединят к ВТБ к концу 2017 года

"Процессы слияния двух банков уже идут. Будут сокращены административные расходы, удалены дублирующие функции, оптимизированы сети. Окончательное слияние банков завершится к 2017 году", - отметил он.
После кризиса в банковском секторе в 2004 года ЗАО "КБ "Гута-банк" вошёл в состав Внешторгбанка (ВТБ). В 2006 году он был переименован в ВТБ24 и выделен в отдельный банк по развитию розничного бизнеса.
"Когда банк развивался, были приняты стратегические решения создать отдельные направления, дать им определённые полномочия. Теперь, когда банк добился цели по наращиванию активов в рознице, для более эффективного управления идёт обратный процесс", - говорит Хоткин.
В этом году к ВТБ присоединился ещё один банк - Банк Москвы. На слияние двух кредитных организаций ушло четыре месяца - с февраля по май текущего года. Однако на присоединение банка ВТБ 24, по словам Хоткина, потребуется больше времени.