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Банк ВТБ24 присоединят к ВТБ к концу 2017 года

27 октября 2016, 14:23
Слияние двух крупнейших банков России - банка ВТБ24 и ВТБ, завершится к концу 2017 года, сообщил на пресс-ланче в городе Ростове-на-Дону руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин.

"Процессы слияния двух банков уже идут. Будут сокращены административные расходы, удалены дублирующие функции, оптимизированы сети. Окончательное слияние банков завершится к 2017 году", - отметил он.

После кризиса в банковском секторе в 2004 года ЗАО "КБ "Гута-банк" вошёл в состав Внешторгбанка (ВТБ). В 2006 году он был переименован в ВТБ24 и выделен в отдельный банк по развитию розничного бизнеса. 

"Когда банк развивался, были приняты стратегические решения создать отдельные направления, дать им определённые полномочия. Теперь, когда банк добился цели по наращиванию активов в рознице, для более эффективного управления идёт обратный процесс", - говорит Хоткин.

В этом году к ВТБ присоединился ещё один банк - Банк Москвы. На слияние двух кредитных организаций ушло четыре месяца - с февраля по май текущего года. Однако на присоединение банка ВТБ 24, по словам Хоткина, потребуется больше времени.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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