Флот "Росморпорта" пополнили катером "Юрий Романченко"

Судно построили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в 2016 году, на борту у него есть гидравлический кран-манипулятор, который может поднять до пяти тонн груза, а также якорь весом в две тонный. Длина катера 24,4 метра, ширина – 6,7 метра, максимальная скорость – 10 узлов при мощности 600 киловатт.