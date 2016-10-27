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Флот "Росморпорта" пополнили катером "Юрий Романченко"

27 октября 2016, 10:03
Управлению Азовского бассейнового филиала передали новое судно – лоцмейстерский катер "Юрий Романченко", рассказали в госучреждении.

"Катер прибыл в морской порт Таганрога и готовится перейти в азовский морпорт, где и заступит на службу. Это уже третье по счету судно, которое обеспечивает навигационное обеспечение флота филиала", – уточнили в организации.

Судно построили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в 2016 году, на борту у него есть гидравлический кран-манипулятор, который может поднять до пяти тонн груза, а также якорь весом в две тонный. Длина катера 24,4 метра, ширина – 6,7 метра, максимальная скорость – 10 узлов при мощности 600 киловатт.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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