Корпорация Toyota отзывает 5,8 млн легковых авто из-за опасных Airbag

На модели Toyota Corolla и Vitz, больше известную как Yaris, произведенные с мая 2000 по ноябрь 2001 года, а также с ноября 2006 по декабрь 2014 года, предназначенные для японского, китайского и европейского рынка, устанавливались подушки корпорации Takata.