Корпорация Toyota отзывает 5,8 млн легковых авто из-за опасных Airbag

На модели Toyota Corolla и Vitz, больше известную как Yaris, произведенные с мая 2000 по ноябрь 2001 года, а также с ноября 2006 по декабрь 2014 года, предназначенные для японского, китайского и европейского рынка, устанавливались подушки корпорации Takata.
За последние 8 лет не меньше десятка крупнейших автокорпораций, в число которых входят Honda, Suzuki, Nissan, Toyota и Mazda, отозвали миллионы автомобилей, оснащенные Airbag указанного производителя. Подушки при аварии раскрывались с такой силой, что могли нанести травму пассажирам и водителю авто.