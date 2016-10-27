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Корпорация Toyota отзывает 5,8 млн легковых авто из-за опасных Airbag

26 октября 2016, 21:10
Японская корпорация Toyota объявила об отзыве порядка 5,8 миллиона своих авто из-за неисправных подушек безопасности, сообщает "Росбалт".

На модели Toyota Corolla и Vitz, больше известную как Yaris, произведенные с мая 2000 по ноябрь 2001 года, а также с ноября 2006 по декабрь 2014 года, предназначенные для японского, китайского и европейского рынка, устанавливались подушки корпорации Takata.

За последние 8 лет не меньше десятка крупнейших автокорпораций, в число которых входят Honda, Suzuki, Nissan, Toyota и Mazda, отозвали миллионы автомобилей, оснащенные Airbag указанного производителя. Подушки при аварии раскрывались с такой силой, что могли нанести травму пассажирам и водителю авто.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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