В России продажи спорткаров Ferrari за 9 месяцев выросли вдвое

"За девять месяцев компании удалось реализовать на российском рынке 31 автомобиль. При этом самой популярной моделью стала Ferrari 488 с ценником от 20 миллионов рублей", – уточнили в аналитическом агентстве.
Ferrari 488 приглянулась 10 российским покупателям. Еще шесть россиян приобрели кабриолет Ferrari California, кроме того, нашлись и любители суперкара Ferrari F12 Berlinetta – четыре таких автомобиля реализовали в России в этом году.
Подавляющее большинство покупателей оказались из Москвы, далее следует Санкт-Петербург. По одному спортивному автомобилю купили россияне из Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.