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В России продажи спорткаров Ferrari за 9 месяцев выросли вдвое

27 октября 2016, 23:02
С начала 2016 года в России на 94% увеличилось количество проданных автомобилей итальянской марки Ferrari, пишет агентство "Автостат".

"За девять месяцев компании удалось реализовать на российском рынке 31 автомобиль. При этом самой популярной моделью стала Ferrari 488 с ценником от 20 миллионов рублей", – уточнили в аналитическом агентстве.

Ferrari 488 приглянулась 10 российским покупателям. Еще шесть россиян приобрели кабриолет Ferrari California, кроме того, нашлись и любители суперкара Ferrari F12 Berlinetta  – четыре таких автомобиля реализовали в России в этом году.

Подавляющее большинство покупателей оказались из Москвы, далее следует Санкт-Петербург. По одному спортивному автомобилю купили россияне из Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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