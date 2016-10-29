На 48% выросли продажи Bentley за 9 мес в России

"В этом году россияне уже купили 236 машин марки Bentley, в то время как за весь прошлый год их было продано 159 штук", - сказано в сообщении.
Более 60% купленных Bentley разъезжают по дорогам Москвы и Подмосковья, 23 машины уехали в Санкт-Петербург. Из регионов больше всего Bentley любят в Краснодарском крае, южане купили 11 автомобилей.
Самой покупаемой в России моделью дорогого автомобиля является внедорожник Bentayga, с момента старта продаж в апреле его уже приобрели 116 человек. Второе и третье место по количеству продаж занимают Continental и Bentley Flying Spur с 76 и 26 проданными единицами соответственно.