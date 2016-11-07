Ученые нашли простейший способ похудеть

"В эксперименте поучаствовали около 100 человек. Их поделили на три группы. В первой находились люди, которым уже удалось похудеть и они поддерживают свой вес, во второй были добровольцы с весом в пределах нормы. В третью группу попали люди с лишним весом", - сказано в сообщении.
Уточняется, что все участники носили устройство, которое отслеживает показатель активности. Выяснилось, что добровольцы из первой группы в день делали не менее 12 тысяч шагов, из третьей группы - 7 тысяч шагов. Самые стройные участники реже остальных находились в сидячем положении.
В результате оказалось, что подобная легкая активность помогает убрать лишние килограммы.