Ученые нашли простейший способ похудеть

"В эксперименте поучаствовали около 100 человек. Их поделили на три группы. В первой находились люди, которым уже удалось похудеть и они поддерживают свой вес, во второй были добровольцы с весом в пределах нормы. В третью группу попали люди с лишним весом", - сказано в сообщении.