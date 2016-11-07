rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые нашли простейший способ похудеть

7 ноября 2016, 19:18
Американские ученые провели эксперимент, в результате которого узнали способ сбросить лишний вес, сообщает "Российская газета".

"В эксперименте поучаствовали около 100 человек. Их поделили на три группы. В первой находились люди, которым уже удалось похудеть и они поддерживают свой вес, во второй были добровольцы с весом в пределах нормы. В третью группу попали люди с лишним весом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что все участники носили устройство, которое отслеживает показатель активности. Выяснилось, что добровольцы из первой группы в день делали не менее 12 тысяч шагов, из третьей группы - 7 тысяч шагов. Самые стройные участники реже остальных находились в сидячем положении.

В результате оказалось, что подобная легкая активность помогает убрать лишние килограммы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00