В Тюмени прошёл суд над бандой, 6 лет убивавшей и грабившей людей

Криминальная группировка под предводительством Виктора Савина действовала жестоко и беспощадно: с 2008 по 2014 год обвиняемые совершили десять нападений и убили семь человек. Жертвами банды становились бизнесмены и члены их семьи. За их плечами стоят расправы в лесах, удушение женщины электрошнуром, убийство беременной женщины, убийство своего подельника, грабежи миллионов рублей, хранение оружия и тротиловых шашек.

