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В Тюмени прошёл суд над бандой, 6 лет убивавшей и грабившей людей

8 ноября 2016, 09:00
В течение шести лет криминальная банда убивала и грабила состоятельных граждан, чтобы завладеть их имуществом. 7 ноября Тюменский суд вынес приговоры пяти преступникам. Об этом сообщает «megatyumen.ru».

Криминальная группировка под предводительством Виктора Савина действовала жестоко и беспощадно: с 2008 по 2014 год обвиняемые совершили десять нападений и убили семь человек. Жертвами банды становились бизнесмены и члены их семьи. За их плечами стоят расправы в лесах, удушение женщины электрошнуром, убийство беременной женщины, убийство своего подельника, грабежи миллионов рублей, хранение оружия и тротиловых шашек.

Суд приговорил двух обвиняемых к пожизненному сроку. Остальные получили 23 года, 3,5 года и 5,5 лет. Кроме того, суд обязал всех членов преступной группы выплатить семьям потерпевших 18 млн. рублей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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