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Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту

11 ноября 2016, 03:50
Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту

Банк «Центр-инвест» вручил миллионную банковскую карту. Её счастливым обладателем стала заместитель начальника отдела кадров Управления федерального казначейства по Краснодарскому краю Гуварьян Татьяна Дмитриевна, которая оформила карту «Мир» в дополнительном офисе «Кубанский» в городе Краснодаре. Карту юбилейному клиенту вручил лично Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков.

Банк «Центр-инвест» постоянно совершенствуется, развивает продукты и услуги для населения и бизнеса на основе международных стандартов и современных банковских технологий. Современные тарифные планы по банковским картам в сочетании с качественным сервисом, доступными кредитными продуктами и инновационной технической платформой позволяют банку «Центр-инвест» занимать лидирующие позиции среди крупнейших банков России.

«Центр-инвест» выпускает карту «Мир» с марта 2016 года. На 20 октября объем выпуска этого вида карт составил 12.300 штук. 90% карт «Мир» банк «Центр-инвест» выпустил в рамках зарплатных проектов для бюджетных организаций и 10% - это карты физических лиц.

Владельцы карт банка «Центр-инвест» могут дистанционно управлять своим «карточным» счетом с помощью системы Интернет-Банк, получать sms-уведомления по операциям, совершенным по картам, узнавать размер остатка или кредитной задолженности на текущий момент.

Для удобства клиентов в банке «Центр-инвест» создана собственная круглосуточная служба поддержки по банковским картам, осуществляющая консультации в режиме онлайн. Телефон 8-800-2009-109 (звонок по России бесплатный).

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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