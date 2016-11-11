Банк «Центр-инвест» выпустил миллионную карту

Банк «Центр-инвест» постоянно совершенствуется, развивает продукты и услуги для населения и бизнеса на основе международных стандартов и современных банковских технологий. Современные тарифные планы по банковским картам в сочетании с качественным сервисом, доступными кредитными продуктами и инновационной технической платформой позволяют банку «Центр-инвест» занимать лидирующие позиции среди крупнейших банков России.