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Игорным зонам РФ не хватает инфраструктуры и туристов

15 ноября 2016, 03:31
Для полноценного развития игорного бизнеса в России не хватает развитой транспортной инфраструктуры и туристического потока, рассказал в интервью RostovGazeta экс-председатель правления саморегулируемой организации букмекеров Николай Оганезов.

"Игорный бизнес может развиваться только на территории, имеющей хорошую транспортную инфраструктуру, постоянный туристический поток и близость города-миллионика. Данным критериям отвечали только Азов-Сити и приморская игорная зона", — отмечает он.

Наиболее комфортные условия для развития казино в России созданы только в городе Сочи, где после Олимпиады-2014 есть транспортная инфраструктура и обеспечен круглогодичный поток туристов, считает Оганезов. По его словам, на момент создания игорной зоны в Краснодарском крае в 2011 году власти Ростовской области проявили недальновидность и нерасторопность. 

"Активность наших властей тоже ни к чему хорошему не привела бы, так как вложения в коммунальную и транспортную инфраструктуру из бюджета вряд ли успели бы окупиться", — добавляет он.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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