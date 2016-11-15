Игорным зонам РФ не хватает инфраструктуры и туристов

Наиболее комфортные условия для развития казино в России созданы только в городе Сочи, где после Олимпиады-2014 есть транспортная инфраструктура и обеспечен круглогодичный поток туристов, считает Оганезов. По его словам, на момент создания игорной зоны в Краснодарском крае в 2011 году власти Ростовской области проявили недальновидность и нерасторопность.