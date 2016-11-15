Игорным зонам РФ не хватает инфраструктуры и туристов

"Игорный бизнес может развиваться только на территории, имеющей хорошую транспортную инфраструктуру, постоянный туристический поток и близость города-миллионика. Данным критериям отвечали только Азов-Сити и приморская игорная зона", — отмечает он.
Наиболее комфортные условия для развития казино в России созданы только в городе Сочи, где после Олимпиады-2014 есть транспортная инфраструктура и обеспечен круглогодичный поток туристов, считает Оганезов. По его словам, на момент создания игорной зоны в Краснодарском крае в 2011 году власти Ростовской области проявили недальновидность и нерасторопность.
"Активность наших властей тоже ни к чему хорошему не привела бы, так как вложения в коммунальную и транспортную инфраструктуру из бюджета вряд ли успели бы окупиться", — добавляет он.