В Уфе жители аварийного дома обратились за защитой к Рустэму Хамитову

Журналистам удалось побеседовать с исполнительным директором «Первого треста» Рафаэлем Загидуллиным. Он заявил, что ещё в 2012 году были разосланы уведомления местным жителям. Также Загидуллин утверждает, что переселение ведётся. В частности, компания выкупила одну из квартир в этом доме. Он говорит, что «Первый траст» заинтересован в переселении жильцов, чтобы вести работу более эффективно. Тем не менее, назвать точные сроки расселения Загидуллин затруднился.