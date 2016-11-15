В Уфе жители аварийного дома обратились за защитой к Рустэму Хамитову

Как сообщает издание Mkset.ru, громкая история связана со строительством жилого квартала «На Успенской», который расположится между улицами Мингажева, Коммунистической и проспектом Салавата Юлаева. Стройка ведётся прямо под окнами старого жилого дома, который находится на ул. Коммунистической.
Автором жалобы стала местная жительница Маргарита Зевакина. Она утверждает, что «Первый трест» должен был расселить жителей дома, но компания ведёт строительство квартала, так и не решив этот вопрос. Как результат, местным жителям приходится жить в условиях постоянной стройки, когда под их окнами с утра до глубокой ночи работает громкая техника.
Маргарита Зевакина говорит, то шум является не единственной проблемой. Так, из-за работ регулярно отключают воду, а иногда восстановление водоснабжения занимает больше суток. Кроме того, техника уже повредила асфальт и тротуары, также тяжелые машины нанесли ущерб и самому жилому дому.
В администрации Уфы Маргарите Зевакиной подтвердили, что «Первый трест» должен расселить жителей старого дома. Тем не менее, компания пока отказывается выполнять свои обязательства, хоть и говорит о том, что расселение будет производиться.
Журналистам удалось побеседовать с исполнительным директором «Первого треста» Рафаэлем Загидуллиным. Он заявил, что ещё в 2012 году были разосланы уведомления местным жителям. Также Загидуллин утверждает, что переселение ведётся. В частности, компания выкупила одну из квартир в этом доме. Он говорит, что «Первый траст» заинтересован в переселении жильцов, чтобы вести работу более эффективно. Тем не менее, назвать точные сроки расселения Загидуллин затруднился.
В свою очередь Маргарита Зевакина сообщила, что история тянется уже несколько лет. В связи с этим возникает резонный вопрос, когда же компания выполнит взятые на себя обязательства. Зевакина рассчитывает, что Рустэм Хамитов обратит внимание на её крик о помощи. С каждым днём местные жители всё больше теряют надежду на благополучное решение своего вопроса.