За месяц в России 22 бренда подняли цены на свои автомобили

"Заметнее всего изменились цены на Skoda Superb версии Sport Line, подорожание составило 8,2%, в реальной стоимости автомобиль обойдется в 2,69 миллиона рублей без дополнительных опций", – пояснили в агентстве.
В целом чешский производитель поднял стоимость своих моделей на 0,1-2,1%. Французский бренд Renault увеличил цены на бюджетные модели в среднем на 0,8-1% в сравнении с октябрьскими. Так, покупатели Logan, Sandero и Sandero Stepway почувствуют повышение сильнее всего.
Кроме того, японский внедорожник Suzuki Vitara подорожал на 0,6%, кроссовер Mitsubishi Pajero Sport – на 1,7-1,8%, пикап Mitsubishi L200 – 2,1-3,2%.