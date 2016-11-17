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За месяц в России 22 бренда подняли цены на свои автомобили

16 ноября 2016, 21:03
С 16 октября по 15 ноября в России поднялись цены на автомобили 22 брендов, пишет autostat.ru.

"Заметнее всего изменились цены на Skoda Superb версии Sport Line, подорожание составило 8,2%, в реальной стоимости автомобиль обойдется в 2,69 миллиона рублей без дополнительных опций", – пояснили в агентстве.

В целом чешский производитель поднял стоимость своих моделей на 0,1-2,1%. Французский бренд Renault увеличил цены на бюджетные модели в среднем на 0,8-1% в сравнении с октябрьскими. Так, покупатели Logan, Sandero и Sandero Stepway почувствуют повышение сильнее всего.

Кроме того, японский внедорожник Suzuki Vitara подорожал на 0,6%, кроссовер Mitsubishi Pajero Sport – на 1,7-1,8%, пикап Mitsubishi L200 – 2,1-3,2%.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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