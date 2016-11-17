За месяц в России 22 бренда подняли цены на свои автомобили

В целом чешский производитель поднял стоимость своих моделей на 0,1-2,1%. Французский бренд Renault увеличил цены на бюджетные модели в среднем на 0,8-1% в сравнении с октябрьскими. Так, покупатели Logan, Sandero и Sandero Stepway почувствуют повышение сильнее всего.