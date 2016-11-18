В Минводах снесут свыше 100 незаконных строений в 2016 году

«Сносу подлежат незаконные гаражи и торговые ларьки, построенные без разрешения или работающие после истечения законного договора аренды иногда по нескольку лет», - сообщает NewsTracker со ссылкой на администрацию минераловодского округа.
По информации, предоставленной в сообщении, в настоящий монет 78 незаконно построенных объектов уже снесли.
Работа по сносу незаконных конструкций проходит под контролем главы администрации Минераловодского городского округа Сергея Перцева. Действующий закон позволяет сносить конструкции без судебного решения.