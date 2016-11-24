Замминистра образования может остаться без работы после заявления Путина

Так, с начала года в выборах в РАН принимали участие государственные служащие из различных министерств, силовых органов, Управления делами президента и других ведомств. При этом академиком по направлению "общая биология" стал и заместитель главы министерства образования Алексей Лопатин, курирующий РАН. Более того, звездочка рядом с фамилией замминистра в списке академиков говорит о том, что Лопатин является "молодым ученым".