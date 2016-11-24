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Замминистра образования может остаться без работы после заявления Путина

24 ноября 2016, 04:46
Президент РФ пригрозил чиновникам увольнением за нарушение запрета на участие в выборах в Российскую академию наук, пишут "Новые Известия", проанализировавшие полный список принятых в РАН за 2016 год.

Так, с начала года в выборах в РАН принимали участие государственные служащие из различных министерств, силовых органов, Управления делами президента и других ведомств. При этом академиком по направлению "общая биология" стал и заместитель главы министерства образования Алексей Лопатин, курирующий РАН. Более того, звездочка рядом с фамилией замминистра в списке академиков говорит о том, что Лопатин является "молодым ученым".

До своего назначения на должность замминистра образования чиновник руководил Федеральным агентством научных организаций, которое занималось  деятельностью Академии наук. Это значит, что речь может идти о конфликте интересов.

Кроме того, на грани увольнения может оказаться и советник президента Сергей Глазьев, также являющийся академиком. Но поскольку он был избран в РАН около 8 лет назад, президентский запрет он не нарушил.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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