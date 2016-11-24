Замминистра образования может остаться без работы после заявления Путина

Так, с начала года в выборах в РАН принимали участие государственные служащие из различных министерств, силовых органов, Управления делами президента и других ведомств. При этом академиком по направлению "общая биология" стал и заместитель главы министерства образования Алексей Лопатин, курирующий РАН. Более того, звездочка рядом с фамилией замминистра в списке академиков говорит о том, что Лопатин является "молодым ученым".
До своего назначения на должность замминистра образования чиновник руководил Федеральным агентством научных организаций, которое занималось деятельностью Академии наук. Это значит, что речь может идти о конфликте интересов.
Кроме того, на грани увольнения может оказаться и советник президента Сергей Глазьев, также являющийся академиком. Но поскольку он был избран в РАН около 8 лет назад, президентский запрет он не нарушил.