Нового кладбища за 300 млн руб Ростову хватит лишь на 10 лет

"Участок для нового кладбища составляет 80 гектаров, находится в 15 километрах от границы города в Мясниковском районе. Сегодня завершается проектирование первой половины, это 40 гектаров. Кладбище уже должно появиться в конце 2017 года. Стоимость первого этапа возведения - 300 миллионов рублей", - рассказал подробности Арцыбашев.
Кладбище, по его словам, будет находиться за Большими Салами. Хватит этого кладбища, по подсчётам, на 10 лет. Также предлагался участок в Багаевском районе, но это в 89 километрах от города.
Мясниковский район подошёл по требованиям к кладбищам – нужна ровная территория, там должна быть соответствующая санитарная зона, развитая инфраструктура, вид разрешённого использования промышленной территории (нельзя размещать кладбища на землях сельхозназначения). Под все эти условия и подошёл купленный участок, пояснил он.
В Ростове действуют 8 кладбищ, из них 6 доступны только для родственных подзахоронений, на Северном кладбище свободных мест уже практически нет.