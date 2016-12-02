В Тюменской области пилота паратрайка оштрафовали на 5 тысяч рублей

Владелец паратрайка взял с женщины четыре тысячи рублей за то, чтобы провести ей экскурсионный полёт на летательном аппарате, сообщает megatyumen.ru. Сама конструкция не отвечала требованиям технической безопасности, а у пилота отсутствовали сертификат летной годности, свидетельство пилота и лицензия на коммерческие перевозки. Полёт прошёл без происшествий, но жизнь пассажирки была подвергнута смертельному риску.