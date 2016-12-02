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В Тюменской области пилота паратрайка оштрафовали на 5 тысяч рублей

2 декабря 2016, 11:29
Тюменец организовал для женщины полёт на паратрайке, который представляет собой сверхлегкий летательный аппарат. Конструкция имела многочисленные дефекты, а у пилота не было соответствующих документов на полёты, что создало опасность для жизни пассажира.

Владелец паратрайка взял с женщины четыре тысячи рублей за то, чтобы провести ей экскурсионный полёт на летательном аппарате, сообщает megatyumen.ru.  Сама конструкция не отвечала требованиям технической безопасности, а у пилота отсутствовали сертификат летной годности, свидетельство пилота и лицензия на коммерческие перевозки. Полёт прошёл без происшествий, но жизнь пассажирки была подвергнута смертельному риску.

Решением суда правонарушитель приговорён к штрафу в пять тысяч рублей. Мягкому наказанию способствовало активное содействие обвиняемого в раскрытии своего преступления, признание вины и наличие малолетнего ребёнка.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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