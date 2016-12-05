Эксперт не признал реплику Басты про "лохматое чмо" оскорбительной

Исходя из лингвистической экспертизы, которую провел доктор филологических наук, завотделом экспериментальной лексикографии РАН профессор Анатолий Баранов, реплика Басты: "Децл - лохматое чмо", которая стала причиной судебной тяжбы между двумя музыкантами, является оценочным суждением. Нельзя проверить, насколько эта фраза соответствует действительности. Кроме того, неприличной ее также назвать нельзя, поскольку она представляет собой часть неформальной интернет-коммуникации. Вывод о том, что в интернете принято называть Децла лохматым чмом, лингвист сделал, изучив обсуждение заявления Басты пользователями социальной сети Twitter.