Современные полигоны для подготовки десанта появятся на юге России

"Министерство обороны разработало программу улучшения полигонной сети, в результате реализации которой появятся несколько десантных полигонов в Южном, а также в Центральном военных округах", - сказано в сообщении.
Обстановка на современных учебных полигонах максимально приближена к боевой, что помогает повысить качество подготовки десанта, а также сократить сроки тренировок.
Отмечается, что в следующем году минобороны планирует использовать для обучения российских десантников порядка 20 полигонов и около 400 тренажеров.