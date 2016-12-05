rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Современные полигоны для подготовки десанта появятся на юге России

5 декабря 2016, 07:14
Современные полигоны для подготовки десантников появятся в ближайшее время на юге России, информирует Минобороны РФ.

"Министерство обороны разработало программу улучшения полигонной сети, в результате реализации которой появятся несколько десантных полигонов в Южном, а также в Центральном военных округах", - сказано в сообщении.

Обстановка на современных учебных полигонах максимально приближена к боевой, что помогает повысить качество подготовки десанта, а также сократить сроки тренировок.

Отмечается, что в следующем году минобороны планирует использовать для обучения российских десантников порядка 20 полигонов и около 400 тренажеров.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28