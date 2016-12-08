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Баста накормит Децла шашлыком, но не раками

8 декабря 2016, 18:22
Василий Вакуленко (Баста) пообещал накормить шашлыком с левого берега Дона обиженного Кирилла Толмацкого (Децла), честь и достоинство которого он оскорбил, назвав "лохматым чмом", сообщил сам Вакуленко на встрече с фанатами в городе Ростове-на-Дону после заседания суда.

В среду суд обязал Вакуленко выплатить штраф в 50 тысяч рублей за оскорбление Толмацкого в сети интернет. Баста неоднократно называл хип-хоп исполнителя "лохматым чмом" и продолжает называть его так и после решения суда. Децл на заседание не явился.

#Лия Подымова#Видео
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