Баста накормит Децла шашлыком, но не раками

Василий Вакуленко (Баста) пообещал накормить шашлыком с левого берега Дона обиженного Кирилла Толмацкого (Децла), честь и достоинство которого он оскорбил, назвав "лохматым чмом", сообщил сам Вакуленко на встрече с фанатами в городе Ростове-на-Дону после заседания суда.
В среду суд обязал Вакуленко выплатить штраф в 50 тысяч рублей за оскорбление Толмацкого в сети интернет. Баста неоднократно называл хип-хоп исполнителя "лохматым чмом" и продолжает называть его так и после решения суда. Децл на заседание не явился.