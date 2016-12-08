На суде об оскорблении Децла слово "чмо" прозвучало свыше 40 раз

Баста во второй раз назвал Децла "лохматым чмом" в социальной сети Twitter после того как тот пожаловался на громкую музыку рэпера из московского клуба "Газгольдер". Впервые инцидент произошел еще в 2015 году из-за шуточных издевок Басты по поводу стрижки короля хип-хопа. Баттл между двумя исполнителями в ростовском суде завершился штрафом в 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона.