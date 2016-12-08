rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На суде об оскорблении Децла слово "чмо" прозвучало свыше 40 раз

8 декабря 2016, 04:55
В Октябрьском районном суде города Ростова-на-Дону, где проходило слушание по делу об оскорблении Василием Вакуленко (Бастой) чести и достоинства Кирилла Толмацкого (Децла), слово "чмо" прозвучало свыше 40 раз, подсчитал корреспондент RostovGazeta.

Баста во второй раз назвал Децла "лохматым чмом" в социальной сети Twitter после того как тот пожаловался на громкую музыку рэпера из московского клуба "Газгольдер". Впервые инцидент произошел еще в 2015 году из-за шуточных издевок Басты по поводу стрижки короля хип-хопа. Баттл между двумя исполнителями в ростовском суде завершился штрафом в 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона.

"В этой ситуации большой плюс в том, что Кирилл Толмацкий все равно будет слушать мою музыку", — сказал Вакуленко поджидавшим у здания суда фанатам. Они-то и предложили Децлу купить на выигранные деньги беруши, а сам Вакуленко признался, что продолжает считать его "чмом"».

"Чмо — это человек морально опустившийся, для которого принципы не значат ничего. Выражать свою точку зрения в оскорбительной форме он может, но когда получает достойный отпор, сразу апеллирует к суду", — отметил он.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28