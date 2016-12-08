На суде об оскорблении Децла слово "чмо" прозвучало свыше 40 раз

Баста во второй раз назвал Децла "лохматым чмом" в социальной сети Twitter после того как тот пожаловался на громкую музыку рэпера из московского клуба "Газгольдер". Впервые инцидент произошел еще в 2015 году из-за шуточных издевок Басты по поводу стрижки короля хип-хопа. Баттл между двумя исполнителями в ростовском суде завершился штрафом в 50 тысяч рублей вместо заявленного одного миллиона.
"В этой ситуации большой плюс в том, что Кирилл Толмацкий все равно будет слушать мою музыку", — сказал Вакуленко поджидавшим у здания суда фанатам. Они-то и предложили Децлу купить на выигранные деньги беруши, а сам Вакуленко признался, что продолжает считать его "чмом"».
"Чмо — это человек морально опустившийся, для которого принципы не значат ничего. Выражать свою точку зрения в оскорбительной форме он может, но когда получает достойный отпор, сразу апеллирует к суду", — отметил он.